В Северной Осетии дан старт фестивалю национальных видов спорта СКФО

Владикавказ, , 18:18 — REGNUM В Северной Осетии проходит IХ Всероссийский фестиваль народных игр и национальных видов спорта среди учащихся Северо-Кавказского федерального округа. Старт фестивалю был дан сегодня, 21 мая, во дворце спорта «Манеж» в городе Владикавказе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства спорта республики.

Для участия в мероприятии прибыли спортсмены из всех субъектов СКФО. Более 400 юных участников соревнований будут состязаться в традиционных для Кавказа видах спорта — спортивной борьбе, дзюдо, армспорте, поднятию тяжести. Впервые будут проведены демонстрационные состязания по мас-рестлингу, метанию камня, соксу — одному из разновидностей игры футбэг, перетягиванию палки.

Кроме того, гости и участники фестиваля станут участниками танцевальных конкурсов, продемонстрируют знания музыкального народного фольклора, а также мастерство в народных промыслах и ремеслах.

Целью проведения спортивно-культурного форума является сохранение «самобытного социокультурного наследия народов, проживающих на территории СКФО и пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, культурных традиций», отметили организаторы мероприятия.

Приветствуя участников фестиваля, председатель правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев, подчеркнул, что форум должен показать уникальные спортивные традиции народов Северного Кавказа.

«Уникальность традиций состоит в том, что они стали основой прочного фундамента становления нескольких поколений выдающихся атлетов. Эти люди достойно представляли нашу великую страну на самых крупных международных спортивных соревнованиях, становились чемпионами мира и Олимпийских игр. Уверен, что наследники этих спортсменов сегодня покажут зрелищную борьбу, свои таланты, а самое главное — благородное и достойное поведение на ковре, — приводит слова Тускаева его пресс-служба.