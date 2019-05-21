Школа с покосившимися стенами привлекла внимание следователей в Дагестане

Табасаранский район, Дагестан, , 18:01 — REGNUM Телевизионный сюжет об аварийной школе в селе Туруф Табасаранского района Дагестана не остался без внимания правоохранителей. По данному сообщению СМИ следственные органы республики проведут доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе СКР по региону.

В сюжете рассказывается, что в старой школе осыпается потолок, полы прогнили, а опасно накренившиеся стены держатся только благодаря металлическим подпоркам, установленным самими учителями. В ведомстве сообщили, что в ходе проверки будут опрошены педагоги и должностные лица школы, а также ученики и их родители. По результатам доследственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2018/2019-го учебного года в Дагестане, по данным министерства образования и науки республики, в аварийном или ветхом состоянии находилось более 260 школ. Кроме того, около 550 учреждений образования нуждались в капитальном ремонте.