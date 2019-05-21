Выходец из Африки поджег дом в Италии: двое погибших

Модена, Италия, , 17:55 — REGNUM Несовершеннолетний нелегальный мигрант, выходец из Северной Африки поджег дом в городке Мирандола в окрестностях итальянской Модены, передает информагентство Askanews во вторник, 21 мая.

В результате пожара погибли двое людей — 86-летний мужчина и его 74-летняя сиделка, пострадали более двадцати человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который, по сведениям журналистов, практически не говорит по-итальянски.

Глава МВД, вице-премьер Маттео Сальвини на своей странице в Twitter написал, что этот инцидент еще раз доказывает справедливость политики ограничения нелегальной миграции. «Все поедут домой», — написал Сальвини, отметив, что подозреваемый, если его вина подтвердится, «заплатит за все».