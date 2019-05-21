Вторник, 21 Мая 2019 года
18:05:43 МСК

Выходец из Африки поджег дом в Италии: двое погибших

Общество

Подозреваемый задержан, но он не говорит по-итальянски

Модена, Италия, 21 мая 2019, 17:55 — REGNUM  Несовершеннолетний нелегальный мигрант, выходец из Северной Африки поджег дом в городке Мирандола в окрестностях итальянской Модены, передает информагентство Askanews во вторник, 21 мая.

В результате пожара погибли двое людей — 86-летний мужчина и его 74-летняя сиделка, пострадали более двадцати человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который, по сведениям журналистов, практически не говорит по-итальянски.

Глава МВД, вице-премьер Маттео Сальвини на своей странице в Twitter написал, что этот инцидент еще раз доказывает справедливость политики ограничения нелегальной миграции. «Все поедут домой», — написал Сальвини, отметив, что подозреваемый, если его вина подтвердится, «заплатит за все».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить