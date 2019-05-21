Вторник, 21 Мая 2019 года
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Кадыров наградит жителей Чечни, спасших ребенка в Москве

Общество

Два чеченских парня спасли двухлетнюю девочку, упавшую в колодец

Грозный, 21 мая 2019, 17:51 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение поощрить за спасение ребенка в Москве двоих уроженцев республики. Об этом чеченский лидер написал 21 мая на своей странице в телеграм-канале. Он также сообщил, что поручил администрации главы и правительства ЧР внести предложение о поощрении.

Кадыров рассказал, что прогулка двухлетней девочки с дедушкой в парке 850-летия Москвы едва не окончилась трагедией. Ребенок упал в дренажный колодец, наступив на крышку люка. Однако на помощь вовремя подоспели чеченские парни.

По словам Кадырова, ребенка удалось спасти благодаря быстрым и грамотным действиям ребят.

«Я благодарен Тимуру Салимову и Бувайсару Айзулаеву за благородный поступок и спасение человеческой жизни. Именно так поступил бы любой из представителей нашей молодёжи», — написал руководитель Чечни.

Отметим, что после происшествия префектура Юго-Восточного административного округа Москвы проверила парк 850-летия Москвы. В пресс-службе округа сообщили, что в парке «приняты дополнительные меры безопасности, все люки закрыты и прикручены». Кроме того, для крепости конструкции на них еще положили листы металла.

По сообщениям администрации, инцидент произошел 13 мая на территории парка со стороны пересечения улицы Марьинский Парк и Верхние Поля. Упавшая в коллектор девочка чувствует себя нормально. Ее обследовали медики и отпустили домой.

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