Свеча памяти и конное шествие: на Кавказе вспоминают жерв Кавказской войны

Нальчик, , 17:25 — REGNUM В трех субъектах Юга России и Северного Кавказа сегодня, 21 мая, отмечают 155-летие со дня окончания Кавказской войны. Память жертв одной из самых продолжительных и кровопролитных войн в истории почтили в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее.

В Нальчике состоялось шествие с участием 200 всадников и траурный митинг у мемориала «Древо Жизни». В нем приняли участие более 3500 человек, в том числе представители органов власти, общественности, религиозные деятели.

Выступающие на митинге отметили, что Кавказская война стала «одной из самых трагических страниц в истории адыгского этноса». Участники митинга призвали «извлечь уроки из трагических событий прошлого и никогда больше не допускать войн».

«Мы обязаны знать историю и верно ориентироваться в современной политике, чтобы не поддаваться на провокации, сохранять веками сложившиеся взаимоотношения с Россией, развиваться в единой великой стране», — цитирует президента Международной черкесской ассоциации Хаути Сохрокова «Интерфакс».

Прошли траурные мероприятия и в Карачаево-Черкесии. В городе Черкесске возле памятника жертвам Кавказской войны состоялся митинг, в котором почтили память многочисленных погибших из числа адыгов, абазин, ногайцев, представителей казачества и других народов. Ровно в полдень была объявлена минута молчания, а затем состоялось возложение венков и цветов к памятнику.

В Адыгее к 155-летию окончания Кавказской войны организовано траурное шествие в Майкопе. Оно стартует в 18:00. После него у монумента «Единение и Согласие» состоится митинг-реквием. В 20:30 в городском парке активисты «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» зажгут 101 свечу — по одной за каждый год Кавказской войны.

Напомним, ежегодно 21 мая отмечается День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. Официальной датой ее начала является 1817 год. Мирный договор, завершивший войну, длившуюся более 60 лет, был подписан в 1864 году в черкесском ауле Кваабэ близ древнего убыхского поселения Сочи. Однако некоторые историки считают, что война началась задолго до 1817 года, называя датой начала войны первое вооруженное восстание горцев в 1763 году.