Вторник, 21 Мая 2019 года
17:23:42 МСК

Участок «фиолетовой» линии московского метро закроется на сутки

Общество

Ограничения введут в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии

Москва, 21 мая 2019, 17:23 — REGNUM  Cтанции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров в предстоящую субботу, 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Как уточняется, ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии.

В течение дня движение поездов по «фиолетовой» ветке будет осуществляться только между станциями «Планерная» и «Выхино». На закрытом участке пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ.

Сообщается, что работа Таганско-Краснопресненской линии возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена утром воскресенья, 26 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство метрополитена
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить