Участок «фиолетовой» линии московского метро закроется на сутки

Москва, , 17:23 — REGNUM Cтанции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров в предстоящую субботу, 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Как уточняется, ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии.

В течение дня движение поездов по «фиолетовой» ветке будет осуществляться только между станциями «Планерная» и «Выхино». На закрытом участке пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ.

Сообщается, что работа Таганско-Краснопресненской линии возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена утром воскресенья, 26 мая.