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Три станции фиолетовой ветки метро Москвы закроют 25 мая

Общество

Готовится к открытию Некрасовская линия

Москва, 21 мая 2019, 17:21 — REGNUM  В Москве три станции Таганско-Краснопресненской линии не будут работать из-за подготовки к открытию участка Некрасовской линии, сообщила 21 мая пресс-служба Московского метрополитена.

«Для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Движение поездов по ТКЛ будет осуществляться только между станциями «Планерная» и «Выхино», — говорится в информации.

25 мая обслуживать пассажиров метрополитена будут компенсационные маршруты автобусов. В обычном режиме ветка возобновит работу утром 26 мая.

Пресс-служба анонсировала дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров у закрытых станций на «Выхино».

Как сообщало ИА REGNUM, в московском районе Лефортово появится электродепо «Нижегородское». Его возведут на месте снесённого самостроя.

Читайте ранее в этом сюжете: Электродепо «Нижегородское» метро Москвы возведут на месте самостроя

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Строительство метрополитена
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