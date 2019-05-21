Патрушев: уровень коррупции в Крыму пока остаётся высоким

п.г.т. Ливадия, Крым, , 17:20 — REGNUM Количество коррупционных преступлений в Крыму остаётся по прежнему высоким, местным властям необходимо усилить свою работу по этому направлению. Об этом 21 мая в Ливадии заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя.

«На территории крымского полуострова в 2018 году было выявлено 311 преступлений коррупционной направленности. Несмотря на некоторое, по сравнению с 2017 годом, снижение числа выявленных коррупционных преступлений, уровень пока остаётся высоким. Поэтому прошу работу по борьбе с коррупцией усилить», — отметил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что на полуострове остаётся высоким уровень коррупции, особенно в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

По мнению министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, множество преступлений связаны с освоением бюджетных средств, финансово-кредитной системой, операциями с недвижимостью.