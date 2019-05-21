Коррупцию в Крыму провоцируют нерешённые земельные вопросы — Патрушев

п.г.т. Ливадия, Крым, , 17:16 — REGNUM Коррупцию в Крыму часто провоцируют проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя, которое проходит в Ливадии 21 мая.

«Имеющиеся проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности зачастую способствуют проявлениям коррупции… Вопросы, связанные с утверждением документов территориального планирования, включая генплан Севастополя, установление границ «Крымского лесничества» Минобороны РФ и постановки на кадастровый учёт лесных земельных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, до сих пор решены не до конца», — отметил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года ялтинские депутаты приняли стратегию развития до 2030 года, а также новый генеральный план города. Накануне этого решения пропал без вести и.о. начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Ялты Эдем Керимов.

В январе 2019 года директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова подала заявление об увольнении по собственному желанию, проработав в кресле главного архитектора девять месяцев. Официально её решение было связно с семейными обстоятельствами, однако, по мнению ряда местных общественников, причиной отставки Раковой стало её нежелание выполнять поручения, касающиеся генплана города.

Её место занял уроженец города Холмогоры Александр Моложавенко, который с 2016 по январь 2018 года уже возглавлял департамент архитектуры и градостроительства Севастополя.

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