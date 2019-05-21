Вторник, 21 Мая 2019 года
17:59:04 МСК

Гендиректор дагестанской компании скрыл от госбюджета 26 млн рублей

Общество

Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

Махачкала, 21 мая 2019, 17:58 — REGNUM  Фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере стал гендиректор дагестанского ООО «Аляска». Предоставив в налоговый орган декларации с недостоверными данными, подозреваемый скрыл от государства более 26 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.

В ходе расследования будет проведена финансово-экономическая экспертиза, которая установит точную сумму не уплаченных организацией налогов. Также будут приняты меры для возмещения причиненного государству ущерба. Добавим, что ООО «Аляска» действует в сфере реализации строительных материалов.

Читайте также: В Дагестане гендиректор торговой компании скрыл от налогов 8 млн рублей

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аналогичном деянии в Дагестане подозревают генерального директора торговой компании ООО «Росэкспресс». По данным следственных органов республики, он скрыл от госбюджета свыше 8 млн рублей.

Читайте также: Владимир Васильев потребовал от бизнес-сообщества Дагестана честности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые преступления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить