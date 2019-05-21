Гендиректор дагестанской компании скрыл от госбюджета 26 млн рублей

Махачкала, , 17:58 — REGNUM Фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере стал гендиректор дагестанского ООО «Аляска». Предоставив в налоговый орган декларации с недостоверными данными, подозреваемый скрыл от государства более 26 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.

В ходе расследования будет проведена финансово-экономическая экспертиза, которая установит точную сумму не уплаченных организацией налогов. Также будут приняты меры для возмещения причиненного государству ущерба. Добавим, что ООО «Аляска» действует в сфере реализации строительных материалов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аналогичном деянии в Дагестане подозревают генерального директора торговой компании ООО «Росэкспресс». По данным следственных органов республики, он скрыл от госбюджета свыше 8 млн рублей.

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