Молодежь всего мира с пессимизмом говорит о своем финансовом будущем: опрос

Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Экономический оптимизм среди молодежи находится на рекордно низком уровне во всем мире, сообщает 21 мая CNBC.

Исследование Deloitte, опубликованное в понедельник, показало, что молодые поколения не особенно удовлетворены своим финансовым положением, работой или правительством. Исследователи из консультирования по вопросам управления обследовали 13 416 миллениалов в 42 странах и 3009 респондентов поколения Зет в 10 странах. Миллениалы, включенные в исследование, родились между 1983 и 1994 годами, в то время как респонденты поколения Зет родились между 1995 и 2002.

Среди молодого поколения экономический оптимизм снизился до рекордно низкого уровня, и лишь четверть респондентов ожидают, что экономика их страны восстановится в следующем году. С тех пор как шесть лет назад начался опрос Deloitte, экономический оптимизм упал ниже 40% и последние два года составлял 45%.

Между тем чуть более половины миллениалов заявили, что считают, что их личное финансовое положение ухудшится или останется таким же в следующем году, в то время как 43% ожидали улучшения.

Есть и еще одна примечательная особенность: традиционные «маркеры успеха», такие как рождение детей или покупка дома, не возглавляют список приоритетов молодежи — вместо этого большинство молодых людей хотят путешествовать. Вторым по распространенности среди молодежи стало стремление получать высокую зарплату и быть богатым, и 52% респондентов назвали это одной из своих целей. Но на вопрос, какие амбиции достижимы, респонденты поставили богатство и просто высокий доход в конец списка: 40% сказали, что это недостижимо.