В Госдуме изучают возможность отказа от шипованных шин в России

Москва, , 17:02 — REGNUM Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) изучит влияние шипованной резины на состояние дорог в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 мая соответствующее письмо МАДИ намерен направить глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»).

«Я сейчас готов открыто заявить, что я направлю на этой неделе письмо в МАДИ ректору, чтобы их специалисты, ученые проанализировали и вынесли решение: нужны России шипы или нет, и какую роль шипы играют в износе автомобильной дороги?» — сообщил Москвичев в ходе заседания круглого стола.

Он допустил полный отказ от шипованной резины.

«Если институт скажет, что шипы нам не нужны, что они портят дорожное полотно, что «липучки» спокойно у нас справляются, тогда будем обсуждать и принимать соответствующее решение. Мы раз и навсегда в этом вопросе должны разобраться и поставить тут точку», — заявил глава комитета Госдумы.

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