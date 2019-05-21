Законопроект о компенсациях за ясли внесен в Госдуму

Москва, , 16:50 — REGNUM Законопроект, предполагающий компенсации за ясли в связи с непредоставлением места, внесла в Госдуму глава комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Устанавливается, что «родителям (законным представителям) детей в возрасте от полутора до трех лет, поставленных на учет в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющем государственное управление в сфере образования, но не получивших место в дошкольной образовательной организации по причине отсутствия такого места, осуществляется компенсационная выплата в размере прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением компенсационной выплаты».

Численность детей, не обеспеченных местом в дошкольной образовательной организации, по состоянию на 1 января 2019 года в возрасте до трех лет составляет 214 047 человек, приводит данные парламентарий.

По данным Министерства просвещения, доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет составляет на 1 января 2019 года 83,58%.

Законопроект потребует средств из федерального бюджета в размере 1,3 трлн рублей, отмечается в сопроводительных материалах.