Американская модель снялась голой в знак антиабортного закона Алабамы

Вашингтон, , 21:45 — REGNUM 25-летняя модель Эмили Радажковски выразила свое несогласие с принятым в штате Алабама законом, жестко ограничивающим аборты, путем позирования в обнаженном виде. Фотографию она выложила на своей странице в Instagram и сопроводила длинным рассуждением о том, что «ее тело — ее дело».

Акция модели вызвала множество вопросов у пользователей твиттера.

«Черт возьми, относитесь ко мне серьезно, пока я позирую голой!»

«Кажется, кто-то сказал ей, что ее тело решает всё, и она поняла это буквально».

«От лица всех пожилых белых мужчин (которых модель поносит в своем обращении) я выражаю непонимание, какой урок я должен извлечь из этого фото?»

«А что, оппозиционеры всегда должны быть голыми? Не понимаю»

«Не уверен, что вообще когда-то видел ее в одежде»

«Я проучу этих мужиков, показав им то, на что они хотят смотреть! Это всех их научит!»

«Не понимаю я этот либерализм… Но он таков, какой есть»

«А можно так же будет протестовать Скарлет Йохансон?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на нашумевший закон Алабамы отреагировал президент США Дональд Трамп. Он объявил, что является противников абортов, но допускает их в ряде экстренных случаев.