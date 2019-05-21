Крым предостерегают от холеры, кори и африканской чумы с Украины

Симферополь, , 16:45 — REGNUM Необходимо предотвратить случаи заноса на территорию Крыма массовых заболеваний с Украины: холеры, кори и африканской чумы. Об этом 21 мая заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании совещания по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя, которое проходит в Ливадии.

«Учитывая случаи выявления на территории Украины холеры, кори и заражения животных африканской чумой, необходимо принять упреждающие меры для минимизации риска их заноса на полуостров. Медицинские службы в Крыму должны быть готовы к увеличению нагрузки в курортный сезон», — отметил Патрушев.

По его словам, вся система здравоохранения полуострова должна быть готова к увеличению нагрузки в предстоящий период и оперативному реагированию на возможные вспышки заболеваний и несчастные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Крыму зарегистрировали 156 подтверждённых случаев заболевания корью. За весь 2018 год на полуострове заболело корью 40 человек.

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