Жертвы четырёх крупных пожаров в Дагестане получат почти 50 млн рублей

Махачкала, , 17:30 — REGNUM Более 49 млн рублей получат 135 дагестанских семей, пострадавших в результате пожаров в Ахвахском и Цунтинском районах республики в 2014 — 2018 годах. Средства выделят из резервного фонда регионального бюджета. Об этом сегодня, 21 мая, на плановом совещании рассказал глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе лидера субъекта.

Речь идёт о четырёх крупных пожарах. В 2014 году в селе Генух Цунтинского района сгорело 27 домов, пострадало 187 человек. Погорельцам было решено выплатить компенсацию, но недофинансированной осталась сумма в размере 16,1 млн рублей. При пожаре в селе Эльбок Цунтинского района, случившемся в 2017 году, пострадало девять домов, в которых проживало 76 человек. Недофинансированной оставалась сумма в объёме 15,1 млн рублей.

В декабре 2017 года в селе Кванкеро Ахвахского района стихия коснулась шести домов с 32 пострадавшими и полной или частичной утратой имущества на общую сумму 5,2 млн рублей. Наконец, в селе Генух Цунтинского района в пожаре в апреле 2018 года пострадало 12 жилых помещений, 42 человека полностью лишились домов и имущества на общую сумму 12,7 млн рублей.

«Вы знаете, что это всегда непростая тема. — обратился к присутствующим Владимир Васильев. — Люди не заключают страховых договоров, многие не прописаны в местах проживания. Но, тем не менее, в трудную минуту мы, социальное государство, должны оказывать помощь населению».

Политик заявил, что перед минфином и МЧС республики, а также главами указанных районов стоит задача своевременно довести средства до пострадавших от стихии. Руководитель региона также попросил депутатов проследить за исполнением поручения.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупные пожары со множеством пострадавших в дагестанских сёлах случаются нередко, и последнее такое ЧП произошло вечером 1 марта 2019 года в населённом пункте Тисси-Ахитли Цумадинского района. Огонь охватил 17 хозяйств, в которых проживали 64 человека. Стихия полностью уничтожила 11 жилых домов, ещё шесть оказались повреждены частично. Возгорание, как позже установили специалисты, произошло из-за попадания искры из дымохода на сенохранилище.

Власти Дагестана погорельцам пообещали выплаты, которые они начали получать с 11 марта. Полностью лишившимся своего имущества назначили компенсацию в размере 100 тысяч рублей, а тем, чьи дома сгорели частично, — по 50 тысяч рублей. Но это лишь первоначальные выплаты. В общей сложности руководство республики пообещало выделить погорельцам на восстановление поврежденных домов и строительство новых порядка 11 млн рублей.

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