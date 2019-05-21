Четыре здравницы Крыма не смогут летом принять детей на отдых

Симферополь, , 16:42 — REGNUM Четыре крымских детских оздоровительных учреждения не смогут принять детей во время курортного сезона. Об этом 21 мая на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Республике Крым Александр Козинец.

«В 2019 году будет эксплуатироваться 65 детских оздоровительных учреждений, четыре объекта не готовы принимать детей», — отметил специалист.

По его словам, основное внимание уделялось наличию путей эвакуации и соответствию здравниц нормативным требованиям — отсутствию горючей отделки, незагромождению и открытию выходов без ключа.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом из 898 санаторно-курортных учреждений полуострова в 2019 году будут эксплуатироваться 610; 57 учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму более 50 санаториев работают с нарушениями пожарных норм