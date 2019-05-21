Власти Подмосковья вводят новые социальные льготы для жителей региона

Красногорск, , 17:45 — REGNUM В Московской области планируется ввести три новые социальные услуги. Об этом журналистам сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»).

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента. Меры вводятся в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Первая услуга — бесплатная транспортировка жителей Подмосковья в медицинские организации. Она будет доступна для жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

«Для упрощения получения услуги она будет относиться к категории «срочная», то есть предоставляться на основании заявления», — сообщил Игорь Брынцалов.

Вторая льгота — бесплатное предоставление услуги по поддержанию активного образа жизни для жителей предпенсионного возраста. Напомним, данную категорию составляют мужчины, достигшие 60 лет и женщины — 55. Речь идет о скандинавской ходьба, йоге, занятиях лечебной физкультурой, компьютерной грамотности и других занятиях. Сейчас такие услуги оказываются только пенсионерам на базе муниципальных учреждений социального обслуживания.

Ещё одна мера касается ухода за инвалидами I и II группы. Теперь жители Подмосковья не только смогут получать ежемесячную денежную выплату за оказание помощи, но и бесплатно проходить обучение навыкам ухода за инвалидами.

«Одним из условий получения ежемесячной денежной выплаты является прохождение обучения в организациях социального обслуживания», — пояснил председатель парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Пенсионного фонда РФ будет работать Единая государственная информационная система, в которой аккумулируются данные обо всех мерах социальной поддержки жителей как на уровне региона и отдельно взятого муниципалитета, так и страны в целом.

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