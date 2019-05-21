Вторник, 21 Мая 2019 года
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Epic Games Store блокирует аккаунты жадных геймеров

Общество

Один из пользователей сервиса столкнулся с подобной блокировкой

Кэри, США, 21 мая 2019, 16:33 — REGNUM  Онлайн-магазин игр Epic Games Store будет блокировать аккаунты за слишком частые покупки. Об этом 21 мая сообщил портал Kotaku.

Издание обратило внимание, что недавно с этим столкнулся пользователь Twitter под ником Patrick Boivin. Он выложил на своей странице криншот, на котором запечатлено сообщение от администрации сервиса о том, что аккаунт мужчины заблокирован.

Patrick Boivin пояснил, что за короткий период времени он купил 5 игр стоимостью от $5 до $50 и предположил, что, возможно, именно это стало причиной блокировки.

«Странный магазин», — отметил автор материала Kotaku.

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Напомним, сейчас Epic Games Store проводит большую распродажу игр. В частности, пользователям сервиса предлагается скидка в 650 рублей на все игры стоимостью больше 899 рублей.

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