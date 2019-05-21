Врио главы Челябинской области назвал срок решения проблем дольщиков

Челябинск, , 16:26 — REGNUM В Челябинске за 2019−2020 годы для обманутых дольщиков жилья будет построено 18 домов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер в ходе осмотра долгостроев города.

Квартиры получат дольщики таких компаний, как «Гринфлайт» и «Речелстрой». Также будут построены дома для людей, которые вложили деньги в строительство жилья компаниями «Град» и «Возрождение».

Временный руководитель области отметил. что по этим домам уже имеются конкретные решения. Впрочем, всего в Челябинской области насчитывается 56 проблемных объектов. Квартир ждут 4,5 тыс. дольщиков. Текслер заверил, что по всем объектам ведётся работа.

На объектах ЖК «Бриз», который строит ООО «СтройДом», жилья ждут 459 дольщиков. Всего в жилом комплексе будет семь домов, из них пока лишь один находится в высокой степени готовности. Высокая степень готовности и у дома по улице Работниц, его возводит ООО «Стройинвест». Однако уже несколько лет сдать объект не удаётся.