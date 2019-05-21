Администрация Калининграда решила побороться с секс-шопом на колёсах

Калининград, , 16:19 — REGNUM Передвижной магазин интим-товаров на колёсах, постоянно припаркованный у одного из парков Калининграда, раздосадовал сотрудников администрации города. Передвижной магазин представляет из себя переделанный старый автобус с соответствующей рекламой и вывесками.

«Этот автобус у парка раздражает многих калининградцев, в том числе и сотрудников нашего комитета муниципального контроля. Протокол, мы конечно составили, но что-то подсказывает: для того чтобы убрать его отсюда навсегда одним протоколом дело не обойдётся», — написали сегодня, 21 мая, сотрудники городской администрации на своей странице в социальной сети Facebook.

«В общем, вместе с ГИБДД мы сейчас стараемся найти законные основания для этого. С одной стороны — это транспортное средство, которое стоит на общей парковке, и вроде как «ничего не нарушает». С другой стороны — очевидно, что это торговая точка, да и само ТС, как таковое уже проржавело и стоит на подпорках, а значит, что есть шансы, что суд сочтёт его «автохламом», и понудит владельцев переместить его. Со своей стороны мы предпримем для этого все меры», — пишут чиновники.

Мнения комментаторов под записью горадминистрации разделились. Кто-то поддержал чиновников, напомнив, что парк в том числе — место массового досуга детей с родителями, другие увидели в в магазине-автобусе «арт-объект».