Завершился онлайн-этап конкурса «Цифровой прорыв»

Москва, , 16:09 — REGNUM Этап онлайн-тестирования конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей» — завершился 20 мая в 23:59 по московскому времени. Всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников.

Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. В течение нескольких дней будут отобраны лучшие специалисты, которые пройдут в региональный этап конкурса. Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате 36-часовых хакатонов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн и управление проектами и бизнес-анализ.

«Мы подвели итоги этапа онлайн-тестирования — 19 203 талантливых и перспективных специалиста подтвердили свои компетенции. Лучших из них мы пригласим на региональный этап, где они будут решать интересные задачи, направленные на реализацию мероприятий национальных проектов, на разработку и внедрение цифровых решений в государственном и коммерческом секторах. Желаем удачи в борьбе всем участникам и с нетерпением ждем очной встречи на хакатонах, которые пройдут этим летом», — отметил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Участие в онлайн-тестировании является обязательным условием для прохождения в региональный этап конкурса. Он будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».