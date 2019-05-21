Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис, связывающий заказчиков и авторов

Москва, , 16:07 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» запустила на базе своей платформы новый сервис, который позволит авторам различного контента связываться с заказчиками. Соответствующее объявление было размещено сегодня, 21 мая в группе «ВКонтакте с авторами».

Сервис получил название «Биржа авторов». Любой заказчик может разместить на ней задание и начать принимать заявки от исполнителей. Авторы также имеют возможность выложить на этой платформе свои работы через приложение.

Стоит отметить, что в список «Биржи авторов» могут попасть только те группы, которые были отмечены «Огнем Прометея» — системой искусственного интеллекта, которая отмечает интересный контент.

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Напомним, 15 мая 2019 года ИА REGNUM сообщило, что «Вконтакте» запустит городские ленты новостей. Первые версии этих лент увидят жители Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

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