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Екатеринбуржцы прислали более 2 тысяч 500 предложений о площадке для храма

Общество

Лучшие варианты пройдут во второй тур

Екатеринбуржцы прислали более 2 тысяч 500 предложений о площадке для храма
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Екатеринбург

Екатеринбург, 21 мая 2019, 16:05 — REGNUM  Мэрия Екатеринбурга собрала уже более 2 тысяч 500 сообщений с описанием новых площадок для храма Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Прошли только первые сутки для волеизъявления — впереди еще 9 дней, в течение которых граждане еще могут отправить свои идеи о размещении религиозного объекта.

Предполагается, что пять-семь вариантов, которые станут наиболее «популярными», примут участие во втором туре голосования. Вдобавок эти площадки оценят архитекторы с градостроителями, а также депутаты гордумы. Они обсудят как профессиональные, так и общественные аспекты предложенных вариантов.

Напомним, сбор заявок был запущен 20 мая 2019 года. Кроме него, планируется ещё одна форма, с помощью которой у жителей узнают их мнение о новой площадке для храма — опрос или референдум, что определится на следующей неделе.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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