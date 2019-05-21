Екатеринбуржцы прислали более 2 тысяч 500 предложений о площадке для храма

Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга собрала уже более 2 тысяч 500 сообщений с описанием новых площадок для храма Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Прошли только первые сутки для волеизъявления — впереди еще 9 дней, в течение которых граждане еще могут отправить свои идеи о размещении религиозного объекта.

Предполагается, что пять-семь вариантов, которые станут наиболее «популярными», примут участие во втором туре голосования. Вдобавок эти площадки оценят архитекторы с градостроителями, а также депутаты гордумы. Они обсудят как профессиональные, так и общественные аспекты предложенных вариантов.

Напомним, сбор заявок был запущен 20 мая 2019 года. Кроме него, планируется ещё одна форма, с помощью которой у жителей узнают их мнение о новой площадке для храма — опрос или референдум, что определится на следующей неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма