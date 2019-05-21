Москва заработала пять миллиардов на патентах для мигрантов

Москва, , 15:59 — REGNUM Москва получила более пяти миллиардов рублей от реализации патентов для мигрантов, сообщили 21 мая в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

«За первые 4 месяца 2019 года в столичный бюджет от трудовых патентов поступило около 5,6 млрд рублей», — заявил глава департамента Денис Тихонов.

В 2018 году в Миграционном центре Москвы было выдано 451,6 тысячи трудовых патентов для работы в столице. Объём поступлений в бюджет города составил 17,4 млрд рублей.

В департаменте отметили, что мигранты обеспечивают потребности Москвы в невостребованных среди местных жителей профессиях, например в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Кроме легализации, у мигрантов проверяют состояние здоровья. При выявлении заболеваний ему оказывается медицинская помощь, а по завершении лечения иностранец обязан покинуть территорию РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ разместило на сайте госзакупок объявление о конкурсе на подготовку преподавателей, которые будут учить русскому языку дошкольников, приехавших в Россию в качестве мигрантов.

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