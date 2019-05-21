В Южной Корее примут комплекс мер по борьбе с курением

Сеул, , 16:00 — REGNUM В Южной Корее увеличат изображение с предупреждением на сигаретных пачках и закроют все места для курения в помещениях к 2025 году. Об этом сообщает YTN со ссылкой на свои источники.

По данным источников, число курящих людей в стране сокращается с 2008 года, однако доля курящих мужчин составляет 38%, что является низким показателем среди стран, входящий в Организацию экономического сотрудничества и развития, а доля курящих среди молодежи увеличилась до 6,7%.

Кроме того, объем продаж электронных сигарет увеличился до 332 млн пачек.

В связи с этим представители министерства здравоохранения и социального обеспечения примут комплекс мер по борьбе с курением. В частности, область с изображением, предупреждающим о вреде курения, будет увеличена с 50% до 75%. Кроме того, будет введен запрет на использование мультипликационных персонажей в рекламе табачной продукции, а также все места для курения в помещениях будут закрыты.