Петербург и РЖД благоустроят территорию вдоль железных дорог

Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Санкт-Петербург и ОАО «РЖД» совместными усилиями расчистят и благоустроят территорию вдоль железных дорог, идущих из Северной столицы в города Ленинградской области.

Пилотным проектом станут участки шириной около 300 метров от полосы отвода по обеим сторонам железнодорожных путей от Финляндского вокзала до Выборга, а также от Московского вокзала до Любани. Об этих планах сегодня, 21 мая, сообщили в Смольном.

В ходе предстоящих работ предполагается ликвидация незаконных свалок и комплексное благоустройство территории вдоль железных дорог. В порядок приведут ограждения, мостовые сооружения и путепроводы. Также планируется отремонтировать фасады зданий, выходящих на железную дорогу, и демонтировать неиспользуемые объекты.

«В первую очередь речь идет о гаражных кооперативах и производственных зонах, несанкционированных свалках на территории РЖД и города», — пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

По его словам, «у нас не должно быть свалок и необустроенных территорий <…> Мы должны, как нормальные хозяева, всё что возможно — привести в порядок».

Программа действий городских структур и РЖД будет синхронизирована с Ленинградской областью. В интернете появится портал, где будет размещена вся необходимая информация о проекте и проводимых работах, а спорные вопросы будут выноситься на общественное обсуждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. Он также предложил «тиражировать» удачный опыт Москвы в этой сфере.

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