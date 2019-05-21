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В Перми полиция проверяет факт жестокого избиения инвалида подростками

Общество

В интернете опубликовано видео, где подростки жестоко избивают парня-инвалида

Пермь, 21 мая 2019, 15:46 — REGNUM  Распространённое в интернете видео, где запечатлено жестокое избиение подростка-инвалида в Пермском крае, вызвало широкий резонанс. В настоящее время полиция проводит проверку по факту побоев, сообщает Накануне.Ru.

Видеоролик появился в соцсети. Несколько парней и девушка зашли в комнату, где на диване сидел подросток. Включив музыку, один из «гостей» начали избивать юношу. Тот был сильно напуган и сильно кричал. Налётчика попытались остановить, но тщетно. Жертву вывели в другую комнату и продолжили насилие. В заключение подростка заставили на коленях просить прощение «за враньё». По информации соцсетей, пострадавший имеет инвалидность.

По предварительным данным, избиение произошло в августе 2018 года в Мотовилихинском районе Перми. Личности всех участников инцидента установлены. Ранее никаких заявлений о случившемся в полицию не поступало, сообщали в пресс-службе краевого управления МВД.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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