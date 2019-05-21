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Врачей высшей квалификации из Санкт-Петербурга позвали работать в Дагестан

Общество

Специалисты устроятся в медучреждения города Дербента

Дербент, Дагестан, 21 мая 2019, 15:52 — REGNUM  Семь высококвалифицированных врачей из Санкт-Петербурга планируют переехать в дагестанский Дербент. Для работы специалистов из северной столицы в городе будет подготовлена вся необходимая база. Об этом сегодня, 21 мая, на еженедельном совещании рассказал глава республики Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе лидера субъекта.

«Это для нас очень интересно. Теперь не нужно ездить в Санкт-Петербург для получения консультации специалистов», — отметил политик.

При этом Васильев напомнил, что в Дагестане наблюдается нехватка медицинских кадров, особенно остро проблема стоит в сельской местности. Глава региона призвал республиканские органы власти «управлять этими процессами», находить необходимые резервы и ресурсы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что член Совета Федерации Сулейман Керимов подарил Дербенту, уроженцем которого он является, шесть новых машин скорой помощи и два реанимобиля.

Спецтранспорт оснащён аппаратами искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторами, ингаляторами и другим современным медицинским оборудованием, а также системой видеонаблюдения. Кроме того, в машинах установлены обогреваемые кувезы для перевозки младенцев.

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Кадровые проблемы в медицине
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