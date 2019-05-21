Молодежный форум «Машук» расширяет границы: больше смен, больше участников

Ставрополь, , 15:43 — REGNUM В августе 2019 года на Ставрополье пройдет ежегодный форум «Машук». В этом году он будет проходить под лозунгом «Про Россию. Про тебя!» и соберет молодежь Северного Кавказа уже в 10-й раз. Всего ожидается, что участие в мероприятии примут более 3000 человек, сообщили ИА REGNUM 21 мая в полпредстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2019 году на форуме будут проведены три смены, а не две, как обычно. Они будут называться «Направление прорыва», «Гражданское общество», «Я — лидер!». В третьей заключительной смене будут участвовать победители управленческих проектов «Лидеры России», «Я — профессионал», «Цифровой прорыв», региональных молодежных кадровых проектов, руководители волонтерских молодежных организаций, студенческих сообществ и клубов, молодежных некоммерческих организаций.

Как всегда в рамках мероприятия состоится конкурс молодежных проектов, грантовый фонд которого составит 85,5 млн. рублей. Кроме того, 30 млн рублей будет выделено на грантовый конкурс среди участников смены «Я — лидер!».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на форуме «Машук», который проходил под знаком добровольчества, было две смены: «Добровольчество» и «Гражданское общество». В нем участвовало около двух тысяч волонтеров.

В рамках форума «Машук-2018» было рассмотрено около 400 проектов, имеющих социальную направленность. Грантовый фонд составил более 84 млн рублей. Победители в личном зачете получили по 300 тыс. рублей, гранты некоммерческим организациям составили 2,5 млн рублей.