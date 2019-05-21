Васильева пояснила, кто может претендовать на золотую медаль

Москва, , 15:35 — REGNUM Важнейшие вещи — это образование и, самое интересное, среда образования. В 2019 году сделан большой упор на качестве образования. Об этом сегодня, 21 мая, заявила министр просвещения Ольга Васильева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«В последние годы было очень снижено отношение к золотым медалям и знакам отличия. В 2019 году требования к отличным аттестатам ужесточены: теперь нужно сдать все годовые предметы на отлично», — подчеркнула Васильева.

На экзаменах по русскому языку и математике выпускники 11-х классов должны получить не менее 70 баллов, и только после этого можно претендовать на знак отличия «Золотая медаль».

«Это очень важно, это качество образования, это результат единого пространства, за которое мы так все вместе боремся», — отметила глава Минпросвещения.

Подробности: Школьный аттестат с отличием привяжут к баллам ЕГЭ

Как сообщало ИА REGNUM, школьный аттестат с отличием будут привязывать к результатам ЕГЭ по двум обязательным предметам.

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