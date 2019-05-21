Крестьяне Махараштры в Индии получили $3 млн на восстановление после засухи

Нью-Дели, , 22:24 — REGNUM Правительство Индии выделило более 210 миллионов рупий (3 миллиона долларов) на помощь крестьянам штата Махараштра восстановить хозяйство после засухи. Об этом 20 мая сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Ранее глава департамента развития племен правительства Махараштры Маниш Верма посетил округ Палгхар, который в наибольшей степени пострадал от засухи. В ходе поездки чиновник оценил последствия кризиса нехватки воды в регионе и распорядился выделить необходимые средства для помощи местному населению. По официальным данным, более 51 тысячи крестьян из 333 деревень получили денежную помощь в качестве компенсации за убытки от аномальной засухи и ущерб, нанесённый фермерским хозяйствам.

Напомним, что весной этого года из-за аномальной жары и чрезвычайно малого количества осадков в индийском штате Махараштра наблюдается острая нехватка воды. Сообщается, что водные ресурсы региона истощены на 78%.