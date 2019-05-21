Форум «Евразия Global» в Оренбурге ждёт российских и иностранных волонтёров

Оренбург, , 15:21 — REGNUM Международный молодёжный форум «Евразия Global», который состоится с 12 по 18 августа в Оренбурге, продлевает регистрацию волонтеров. Заявки принимаются до 27 мая 23:59 (по московскому времени) через АИС «Молодежь России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Волонтёрская деятельность на форуме будет осуществляться по ряду направлений: кураторство команд участников, деловая программа, протокол, служба по работе с участниками, пресс-служба, волонтерский штаб, поддержка инфраструктуры, служба стенографии, логистика участников и другие.

В конкурсе могут принять участие как российские, так и иностранные граждане старше 18 лет. Трансфер до места проведения форума осуществляется за личный счёт либо за счёт направляющей организации.

Особое внимание при наборе волонтёров уделяется знанию иностранных языков. Рабочие языки форума — русский и английский.

Организаторы обеспечивают трехразовое питание и проживание, комплект фирменной атрибутики, обучение и поддержку, бесценный опыт и новые умения, отметили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Конкурсный отбор кандидатов в волонтёрский корпус осуществляется в два этапа: рассмотрение анкет и собеседование через скайп. По итогам отбора кандидат получает информационное письмо с результатом рассмотрения заявки на участие. Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения.

Организаторы обращают внимание на то, что для прохождения обучения волонтёрам необходимо прибыть в Оренбург не позднее 5 августа.

Напомним, первый форум «Евразия» прошёл в регионе в 2016 году по поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу оренбуржцев. На первом образовательном международном форуме в Оренбурге собрались 800 представителей молодёжи из разных стран.

В 2017 году форум «Евразия» стал одной из самых посещаемых площадок XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

В 2018 году на основании поручения президента России форум «Евразия» повысил свой статус и вошёл в пул всероссийских форумных площадок. В 2018 году форум в Оренбуржье собрал 800 участников из 77 стран и 80 регионов России, около 100 экспертов-спикеров, политиков, общественных деятелей, почётных гостей, 180 волонтёров. Грантовый фонд форума составил 3,7 млн рублей.

В 2019 году для расширения географии участников Международного молодёжного образовательного форума «Евразия» и привлечения внимания англоговорящей молодёжи к развитию международного диалога, ориентированного на взаимодействие и сотрудничество, было принято решение о переименовании площадки в Международный молодежный форум «Евразия Global». В этом году участниками станут 300 представителей Российской Федерации и 500 граждан иностранных государств.

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