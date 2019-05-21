Васильева: 101 опорную школу РАН планируется открыть к 1 сентября

Москва, , 15:12 — REGNUM Национальный проект «Образование» — это 10 федеральных проектов. Самое главное — это новый качественный уровень российского образования. Об этом сегодня, 21 мая, заявила министр просвещения Ольга Васильева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Исполняя Ваше поручение, запущен проект «Опорная школа РАН» — это академическая школа. К 1 сентября 2019 года планируется запустить 101 опорная школа», — уточнила Васильева.

По её словам, такие школы появятся практически во всех регионах России. Причём будет не по одной школе. На эту тему ведётся плотная работа с Академией наук.

Подробности: В России создадут опорные школы РАН

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения и РАН запустили пилотный проект по созданию опорных школ РАН в феврале 2019 года. Это делается для привлечения креативных молодых людей в российскую науку.

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