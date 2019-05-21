В Москве могут вырасти штрафы за нечищеные крыши

Москва, , 15:34 — REGNUM Штрафы за нарушения при очистке крыш от снега и льда могут увеличиться до 200 тысяч рублей. Соответствующий законопроект рекомендовала к принятию депутатами Московской городской думы комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике, сообщил официальный сайт Мосгордумы.

Как пояснил глава профильной комиссии Степан Орлов («Единая Россия»), законопроект о внесении изменений в КоАП города Москвы направлен на совершенствование норм, устанавливающих ответственность за непринятие собственниками и иными владельцами объектов нежилого фонда мер по очистке крыш от снега и льда.

«Законопроектом предлагается повысить административную ответственность и установить административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц за нарушения на особых объектах нежилого фонда города Москвы — в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей», — отметил депутат.

В 2018—2019 годы ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы) и административные комиссии города составили 3089 протоколов по данным правонарушениям на сумму 34,5 млн рублей, Мосжилинспекция — 50 протоколов на сумму 776 тыс. рублей. Данные показатели свидетельствуют об увеличении количества нарушений на 20% и 100% соответственно.

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