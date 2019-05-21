Вторник, 21 Мая 2019 года
15:20:54 МСК

Архитекторы помогут подобрать площадку для храма в Екатеринбурге

Общество

И визуализируют некоторые из них

Екатеринбург, 21 мая 2019, 15:13 — REGNUM  Архитекторы и градостроители Екатеринбурга проработают «победившие» в народном голосовании площадки для храма Святой Екатерины. Об этом заявил один из участников совещания в мэрии города корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее завершилась встреча архитекторов и градостроителей в мэрии города. Специалистам было предложено дождаться, пока не закончится сбор предложений по новым площадкам для храма. Напомним, предложения начали принимать вчера, 20 мая, и закончат через девять дней.

«После этого нам предоставят две-три площадки, по которым нужно будет подготовить визуальные презентации», — сообщил источник.

Напомним, после сбора предложений о новом месте для храма Святой Екатерины екатеринбуржцам предстоит выбрать лучший вариант из пяти-семи наиболее популярных предложений. Кроме этого, в городе проведут опрос или референдум — с формой учёта общественного мнения депутаты гордумы ещё не решили.

Читайте ранее в этом сюжете: От греха подальше: скверы Екатеринбурга сделают особо охраняемыми зонами?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Охрана природы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить