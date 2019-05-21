Архитекторы помогут подобрать площадку для храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM Архитекторы и градостроители Екатеринбурга проработают «победившие» в народном голосовании площадки для храма Святой Екатерины. Об этом заявил один из участников совещания в мэрии города корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее завершилась встреча архитекторов и градостроителей в мэрии города. Специалистам было предложено дождаться, пока не закончится сбор предложений по новым площадкам для храма. Напомним, предложения начали принимать вчера, 20 мая, и закончат через девять дней.

«После этого нам предоставят две-три площадки, по которым нужно будет подготовить визуальные презентации», — сообщил источник.

Напомним, после сбора предложений о новом месте для храма Святой Екатерины екатеринбуржцам предстоит выбрать лучший вариант из пяти-семи наиболее популярных предложений. Кроме этого, в городе проведут опрос или референдум — с формой учёта общественного мнения депутаты гордумы ещё не решили.

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