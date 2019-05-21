Вторник, 21 Мая 2019 года
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Для общественного транспорта Нур-Султана закупят 100 новых электроавтобусов

Общество

Автобусы будут приобретены в лизинг

Нур-Султан, 21 мая 2019, 15:08 — REGNUM  100 электроавтобусов планируется закупить для общественного транспорта Нур-Султана. Об этом 21 мая заявила и. о. руководителя управления стратегического и бюджетного планирования города Нур-Султан Айжан Тугельбаева, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, автобусы будут приобретены в лизинг с первоначальным взносом 15%. Автобусные парки в дальнейшем будут выкупать транспортные средства самостоятельно.

Тугельбаева добавила, что из бюджета будет дополнительно выделено 2,9 млрд тенге ($7,7 млн) для транспортной компании «Астана LRT».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Бейбут Есжанов заявил, что дефицит водителей общественного транспорта в Нур-Султане составляет 724 вакансии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане не хватает водителей автобусов

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