Для общественного транспорта Нур-Султана закупят 100 новых электроавтобусов

Нур-Султан, , 15:08 — REGNUM 100 электроавтобусов планируется закупить для общественного транспорта Нур-Султана. Об этом 21 мая заявила и. о. руководителя управления стратегического и бюджетного планирования города Нур-Султан Айжан Тугельбаева, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, автобусы будут приобретены в лизинг с первоначальным взносом 15%. Автобусные парки в дальнейшем будут выкупать транспортные средства самостоятельно.

Тугельбаева добавила, что из бюджета будет дополнительно выделено 2,9 млрд тенге ($7,7 млн) для транспортной компании «Астана LRT».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Бейбут Есжанов заявил, что дефицит водителей общественного транспорта в Нур-Султане составляет 724 вакансии.

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