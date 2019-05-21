Более половины жителей РФ доверились бы роботу-хирургу

Москва, , 15:02 — REGNUM На операцию с участием робота-хирурга согласились бы более половины — 60% — жителей России. Половина из них, однако, доверится аппарату только в присутствии врача, говорится в исследовании консалтинговой компании Kantar Health.

С ноября по декабрь 2018 года компания проводила опрос среди жителей России, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Сербии и Испании. Всего было опрошено 18 тыс. человек старше 18 лет, примерно по 2 тыс. человек в каждой стране.

В России доверились бы роботу-хирургу 60% опрошенных, в Сербии и Германии — 45% и 49% опрошенных соответственно. Мужчины больше доверяют технике, чем женщины — 63% против 49%, при этом доля согласных на такое вмешательство растет с возрастом.

Из тех, кто согласился бы на операцию в России, 51% полагает, что наблюдать за процессом должен врач, который при необходимости вмешается в процесс.

Отметим, одним из первых роботов-хирургов стал аппарат «da Vinci». Он применяется в ряде стран мира, а также в нескольких крупных российских городах.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в Томске запустили проект по разработке робота, способного накладывать тончайшие микрососудистые швы.

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