В Крыму более 50 санаториев работают с нарушениями пожарных норм

Симферополь, , 14:56 — REGNUM В Крыму 57 санаторно-курортных учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 21 мая сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец.

«Где-то просрочены договоры на обслуживание систем противопожарной защиты, где-то ответственные лица не обучены первичным мерам по пожарной безопасности, отсутствуют документы о прохождении пожарно-технического минимума, действительные на период проверки», — отметил спуециалист.

По его словам, из 898 зарегистрированных санаторно-курортных учреждений полуострова в 2019 году будут эксплуатироваться 610.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что объёмы бронирования отелей и санаториев полуострова на лето уже сейчас составляют более 60%.

«Сегодня более трети всех купленных в России авиабилетов на лето приходятся на Крым. Объём ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели аналитики сервиса «Билетикс», — уточнил министр.

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