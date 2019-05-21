В 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 млн учащихся

Москва, , 14:56 — REGNUM В 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 миллиона учащихся. Об этом сегодня, 21 мая, заявила министр просвещения Ольга Васильева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По её словам, учебный год в Российской Федерации. Заканчивается в 42 тыс. школ.

«В 2019 году 647 тыс. школьников оканчивают 11-й класс и 1 млн 041 тыс. оканчивают 9-й класс. Это выпускники, которые после школы будут поступать в другие учебные заведения», — пояснила Васильева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в России стартует основной период сдачи ЕГЭ. По данным опроса, в России большинство родителей 11-классников (70%) отрицательно относятся к ЕГЭ. Положительные отзывы дали 20%.

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