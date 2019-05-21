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Жители Франции предпочитают расплачиваться наличными деньгами — опрос

Общество

77% опрошенных считают, что «меры по ограничению использования наличных средств представляют собой ущемление личных свобод»

Париж, 21 мая 2019, 15:12 — REGNUM  Согласно исследованию института общественного мнения во Франции, жители страны по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными деньгами при совершении ежедневных покупок, не превышающих 20 евро, сообщает издание Ouest-France.

Известно, что 99% респондентов во Франции говорят, что используют наличные деньги при оплате ежедневных покупок. 69% из них предпочитают использовать наличные деньги при оплате покупок ниже 20€.

Интересно, что жители Франции не хотят расставаться с привычкой снимать деньги через банкомат. 77% респондентов считают, что «меры по ограничению использования наличных средств представляют собой ущемление личных свобод».

26% опрошенных даже заявили, что готовы платить комиссию в размере 0,50 евро за снятие наличных средств с банковских карт и за обслуживание банкомата в своем муниципалитете.

Опрос был проведен институтом общественного мнения во Франции среди более тысячи жителей страны в возрасте 18 лет и старше.

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Социологические опросы
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