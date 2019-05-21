Крымский полуостров атакует корь – заболели более 150 человек

Симферополь, , 14:49 — REGNUM На крымском полуострове зарегистрировали 156 подтверждённых случаев заболевания корью с начала 2019 года. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе управления республиканского Роспотребнадзора.

«За истекший период зарегистрировано 156 лабораторно подтверждённых случаев заболевания корью, в том числе 140 по Крыму и 16 случаев в Севастополе», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля на крымском полуострове было зарегистрировано 114 подтверждённых случаев заболевания. За весь 2018 год в Крыму заболели корью 40 человек.

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