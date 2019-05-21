2020 год в Казахстане планируют объявить Годом волонтерского движения

Кустанай, Казахстан, , 14:51 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение участников форума казахстанско-российской молодежи объявить 2020 год Годом волонтерского движения, сообщает 21 марта агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что поддерживал международное волонтерское движение, работая в ООН. Токаев выразил уважением всем волонтерам, которые стремятся сделать Казахстан лучше.

«Считаю, что активная жизненная позиция, стремление осуществить мечты, открывает путь к большой личной победе, истории личного успеха», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Казахстана посетил форум российско-казахстанской молодежи, который проходил во дворце молодежи в Кустанае. В рамках мероприятия молодые люди показали свои проекты в сфере волонтерского движения.

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