Вторник, 21 Мая 2019 года
14:51:46 МСК

2020 год в Казахстане планируют объявить Годом волонтерского движения

Общество

21 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил форум российско-казахстанской молодежи в Кустанае

Кустанай, Казахстан, 21 мая 2019, 14:51 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение участников форума казахстанско-российской молодежи объявить 2020 год Годом волонтерского движения, сообщает 21 марта агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что поддерживал международное волонтерское движение, работая в ООН. Токаев выразил уважением всем волонтерам, которые стремятся сделать Казахстан лучше.

«Считаю, что активная жизненная позиция, стремление осуществить мечты, открывает путь к большой личной победе, истории личного успеха», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Казахстана посетил форум российско-казахстанской молодежи, который проходил во дворце молодежи в Кустанае. В рамках мероприятия молодые люди показали свои проекты в сфере волонтерского движения.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана посетил форум российско-казахстанской молодежи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить