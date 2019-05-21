Лебедев: Здание Госдумы может быть признано аварийным

Москва, , 14:43 — REGNUM Здание Госдумы может быть в любой момент признано аварийным, уверен вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Здание Государственной думы в любой момент может быть признано аварийным. Фундамент пришёл в негодное состояние, в нем образовались многочисленные пустоты», — написал Лебедев в соцсети Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, исследование фундамента проводилось в связи с реконструкцией здания нижней палаты парламента. Делается все для того, чтобы фундамент усилить, заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

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