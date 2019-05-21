Вторник, 21 Мая 2019 года
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В Прикамье начальство управляющей компании получило срок за мошенничество

Общество

Директор управляющей компании и его заместитель похитили более 4 млн рублей

Пермь, 21 мая 2019, 14:37 — REGNUM  В Пермском крае суд вынес приговор в отношении начальства управляющей компании (УК). Директор и его заместитель признаны виновными в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Установлено, что начальники похитили 4 млн рублей. Финансовое обогащение осуществлялось за счет фиктивных договоров с подрядчиками на выполнение работ и услуг, которые на самом деле не выполнялись. Кроме того, заключалась фальшивые договоры с отдельными работниками организации на совмещение профессий. В результате на расширение штата выделялось допфинансирование.

Суд приговорил руководителей УК к четырем годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей каждого. В части возмещения материального вреда, причиненного преступлениями, обращено взыскание на имущество в размере более 7 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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Мошенничества
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