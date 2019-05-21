Жалоба Арашукова об условиях содержании в СИЗО дошла до омбудсмена

Москва, , 14:29 — REGNUM Условия содержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в СИЗО «Лефортово» проверит уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Омбудсмен намерена посетить его 24 мая и проверить, есть ли основания для жалоб у заключенного.

«Планирую <…> в пятницу посетить Рауфа Арашукова в СИЗО «Лефортово». Посмотрю, какие условия, какие проблемы», — цитирует Потяеву ТАСС.

Напомним, ранее подозреваемый в причастности к убийствам и хищениям газа на 30 млрд рублей временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков высказывал свое недовольство отсутствием халяльного питания в СИЗО, отсутствием рыбы в меню и слишком большие сроки доставки корреспонденции. О своих претензиях Арашуков рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александру Ионову.

Что касается отца сенатора — Рауля Арашукова, который арестован по подозрению в организации преступного сообщества, занимавшегося хищениями газа на многомиллиардные суммы, то он, в отличие от сына, претензий об условии содержания в СИЗО не высказывает.

«Он подчеркивает, что ест тюремную баланду, что он неизбалованный, что сможет существовать в условиях изоляции», — цитирует заместителя руководителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву РИА Новости.

Читайте также: Арашуков пожалел в СИЗО «Лефортово», что принимал не те законы