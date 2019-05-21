В Верховную раду внесен законопроект о легализации марихуаны

Киев, , 14:29 — REGNUM В Верховную раду Украины внесен проект «Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь», который легализует марихуану в медицинских целях. Об сообщает УНИАН.

Инициаторами законопроекта стали более 100 депутатов Верховной рады. Законопроект предусматривает использование каннабиса для нужд медицины и науки. Документ зарегистрирован 20 мая под номером 10 313.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2019 года новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею легализации употребления конопли в медицинских целях.

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