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В Верховную раду внесен законопроект о легализации марихуаны

Общество

Инициаторами законопроекта стали более 100 украинских депутатов

Киев, 21 мая 2019, 14:29 — REGNUM  В Верховную раду Украины внесен проект «Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь», который легализует марихуану в медицинских целях. Об сообщает УНИАН.

Инициаторами законопроекта стали более 100 депутатов Верховной рады. Законопроект предусматривает использование каннабиса для нужд медицины и науки. Документ зарегистрирован 20 мая под номером 10 313.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2019 года новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею легализации употребления конопли в медицинских целях.

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Легализация наркотических средств
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