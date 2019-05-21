В РФ за последние 10 лет зафиксирован рост заболеваемости раком

Москва, , 14:27 — REGNUM Показатели заболеваемости от злокачественных новообразований в Российской Федерации выросли на 23,7% за последние 10 лет. Об этом заявил главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика РАН Андрей Каприн на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«За последние 10 лет нет прироста и убыли смертности (от злокачественных новообразований), но есть прирост заболеваемости», — сказал Каприн.

По его словам, главной задачей, которую в свое время поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, является уменьшить смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. человек до 2024 года. Каприн добавил, что сейчас смертность от данного заболевания составляет 425 на 100 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля главный онколог страны Андрей Каприн журналистам в Нижнем Новгороде заявил, что в России каждый год выявляется более 600 тысяч случаев заболевания раком.

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