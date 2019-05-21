В Уганде прошли демонстрации в поддержку борьбы со СПИДом в стране

Кампала, , 17:14 — REGNUM Активисты в поддержку борьбы со СПИД/ВИЧ провели уличные демонстрации в столице Уганды городе Кампала в рамках общественной кампании по сокращению числа случаев заражения данным заболеванием.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», несмотря на сильный ливень, активисты приняли участие в международном шествии, посвященном памяти жертв СПИДа, которое направлено на повышение осведомленности общественности о заболевании.

В 2019 году демонстрации прошли под лозунгом «повысим информированность молодежи, чтобы предотвратить новые случаи инфицирования ВИЧ». Министр без портфеля Уганды Абдул Наддули сообщил журналистам, что власти страны намерена к 2030 г. достичь глобальной цели покончить со СПИД/ВИЧ в стране, поскольку данное заболевание представляет угрозу для здоровья населения.