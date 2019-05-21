Госдума приняла закон об усыновлении больными ВИЧ

Москва, , 14:24 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности усыновления детей для больных ВИЧ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая. Решение принято во исполнение постановления Конституционного суда.

Согласно закону, при вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств отступить от положения, запрещающего быть усыновителями лицам, страдающим заболеваниями, включенными в утвержденным правительством РФ перечень.

Суд вправе будет сделать это в случаях, если лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений.

Сейчас положения закона служат основанием для отказа лицу, имеющему ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, в усыновлении ребенка, который в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с указанным лицом, если из установленных судом обстоятельств в их совокупности следует, что усыновление позволяет юридически оформить эти отношения и отвечает интересам ребенка.

На такую ситуацию обратил внимание Конституционный суд.